राम मंदिर दान विवाद के बाद बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति सख्त, दान-चढ़ावे के प्रबंधन पर जारी किए कड़े निर्देश

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने हाल के दिनों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप हैं कि मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त नकदी की गणना, रिकॉर्ड संधारण और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान तय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। मामले के सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया।