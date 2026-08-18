‘AAP विधायक का अपहरण हो गया’, PM मोदी से संजय सिंह का सवाल- दलित होने की वजह से किया जा रहा प्रताड़ित?

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधायक कुलदीप कुमार को उनके घर से जबरन ले जाया गया। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, मंगलवार तड़के करीब 4 बजे दिल्ली के लगभग 20 लोग सादे कपड़ों में कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कुलदीप कुमार दिल्ली नगर निगम के एक सफाईकर्मी की कथित हत्या के बाद उसके परिवार को मुआवजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात का समय मांग रहे थे, लेकिन आरोप है कि मुलाकात का समय देने के बजाय विधायक को ही उनके घर से ले जाया गया।