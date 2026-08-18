बीजेपी छोड़ते ही शहजाद पूनावाला का जुबैर पर पलटवार, ‘प्रदीप को चुना’ वाले तंज पर दिया तीखा जवाब

शहजाद पूनावाला और मोहम्मद जुबैर के बीच सोशल मीडिया पर हुई तीखी बहस। (फोटो सोर्स-IANS/@zoo_bear)
Shehzad Poonawalla News: बीजेपी छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला पार्टी से उनके इस्तीफे का नहीं, बल्कि फैक्ट-चेक वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के साथ उनकी सोशल मीडिया पर हुई तीखी बहस है। जुबैर ने बीजेपी के हालिया फैसले को लेकर शहजाद पर तंज कसा। इसके बाद शहजाद ने भी उन्हें तीखा जवाब दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, 'So BJP chose @pradip103 over Pasmanda Sanatani Musalman @Shehzad_Ind'। आसान शब्दों में कहें तो जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी ने पसमांदा सनातनी मुस्लिम शहजाद पूनावाला की जगह प्रदीप को चुना है। यह पोस्ट बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में हुए बदलावों के बीच सामने आई।
जुबैर की पोस्ट पर शहजाद पूनावाला ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'Don't worry about who BJP chose or did not choose-Miya Zubair'। इसके बाद उन्होंने जुबैर पर निजी हमला करते हुए बकरियों और नाबालिग बच्चों से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया और अपने जवाब में ISIS का भी जिक्र किया।
शहजाद का यह जवाब इसलिए भी खास है, क्योंकि वह अब बीजेपी में नहीं हैं। उन्होंने 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पद छोड़ दिए। इससे पहले 30 जुलाई को भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था।
बाद में शहजाद ने दोबारा इस्तीफा भेजकर इसे स्वीकार करने की अपील की। अपने इस्तीफे में उन्होंने निजी और आर्थिक परेशानियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा के प्रति उनका समर्थन बना रहेगा।
इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। नई टीम में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी बदलाव के बीच जुबैर की पोस्ट आई, जिसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई।
अब यह मामला सिर्फ बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं रहा। दोनों तरफ से तीखे जवाब आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि, जुबैर ने अपनी पोस्ट में जिस 'चयन' की बात कही है, उसका पूरा संदर्भ साफ नहीं है। वहीं, शहजाद के जवाब में लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
कुल मिलाकर, बीजेपी छोड़ने के तुरंत बाद शहजाद पूनावाला और मोहम्मद जुबैर के बीच हुई यह सोशल मीडिया बहस राजनीतिक चर्चा से निकलकर निजी आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। अब दोनों की पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
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