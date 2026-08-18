बीजेपी छोड़ते ही शहजाद पूनावाला का जुबैर पर पलटवार, ‘प्रदीप को चुना’ वाले तंज पर दिया तीखा जवाब

Shehzad Poonawalla News: बीजेपी छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला पार्टी से उनके इस्तीफे का नहीं, बल्कि फैक्ट-चेक वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के साथ उनकी सोशल मीडिया पर हुई तीखी बहस है। जुबैर ने बीजेपी के हालिया फैसले को लेकर शहजाद पर तंज कसा। इसके बाद शहजाद ने भी उन्हें तीखा जवाब दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, 'So BJP chose @pradip103 over Pasmanda Sanatani Musalman @Shehzad_Ind'। आसान शब्दों में कहें तो जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी ने पसमांदा सनातनी मुस्लिम शहजाद पूनावाला की जगह प्रदीप को चुना है। यह पोस्ट बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में हुए बदलावों के बीच सामने आई।