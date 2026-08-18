ट्रंप को भा गई भारत की वोटर ID तो पवन खेड़ा ने कसा तंज- ‘ज्ञानेश कुमार को अमरीका ले जाओ, EVM भी भिजवा देंगे!’

ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्रंप को संबोधित करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ज्ञानेश कुमार को अमरीका ले जाएं और भारत अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देगा। अपने पोस्ट के अंत में खेड़ा ने 'To SIR With Love, from India' लिखकर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर भी निशाना साधा।