दिल्ली में महाराष्ट्र के ‘बड़े’ नेता हैं विनोद तावड़े: प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के ‘शिष्य’, नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के को-ऑर्डिनेटर

2020 में तावड़े को महाराष्ट्र से निकाल कर राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। अगले ही साल (नवंबर 2021) उन्हें महासचिव चुना गया। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें एनडीए की राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन समिति में रखा गया। 2024 में भाजपा ने उन्हें सदस्यता अभियान का संयोजक बनाया। इससे पहले 2022 में बिहार का भी प्रभार दिया। 2025 का बिहार विधान सभा चुनाव उन्हीं के प्रभार में लड़ा गया, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी और अंततः बिहार में भाजपा का सीएम बना। बिहार विधान सभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही (मार्च 2026) भाजपा ने तावड़े को राज्य सभा भेजा। अब 17 अगस्त को अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें बतौर राष्ट्रीय महासचिव अपनी टीम में लिया और अगले ही दिन उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया।