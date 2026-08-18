वंदे मातरम पर खरगे का बीजेपी पर पलटवार, बोले- ‘18 साल से यही अपराध कर रहा हूं, केस दर्ज करें’

AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को दक्षिण गोवा में PAC की बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने कहा, "मैंने अपने सभी नेताओं को बुलाया और उनसे बात की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमें आने वाला चुनाव एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार हमें डराने और दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसी चालें कामयाब नहीं होंगी। लोकतंत्र में, जब कोई सरकार सत्ता में आती है, तो उसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जब दूसरी सरकार सत्ता संभालती है, तो उसे भी नियमों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जीतने के लिए जो भी जरूरी होगा, वह जरूर करेंगे।