Punjab Politics: राजा वडिंग के बाद परगट सिंह को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति



राजा वड़िंग ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया था। मुलाकात के बाद वड़िंग ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है और उनसे किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। वड़िंग ने बताया था कि राहुल गांधी ने पंजाब की राजनीतिक स्थिति और राज्य कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर उनसे जानकारी ली। उन्होंने अपने करीब साढ़े चार साल के कार्यकाल के अनुभव और पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में भी राहुल गांधी से चर्चा की।