Tamil Nadu News: अरियलूर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत, एक ने बचाने के क्रम में गंवा दी जान, जानें कैसे हुआ हादसा?

साइट पर मौजूद ठेकेदार सुब्रमण्यन ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सेंदुरई पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तीनों को बाहर निकाला और सेंदुरई सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अरियलूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।