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Tamil Nadu News: अरियलूर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत, एक ने बचाने के क्रम में गंवा दी जान, जानें कैसे हुआ हादसा?

Ariyalur septic tank accident: तमिलनाडु के अरियलूर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन निर्माण मजदूरों की मौत हो गई है। सेंदुरई में निर्माणाधीन घर के टैंक में काम करते समय यह हादसा हुआ है।
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भारत

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Mukul Kumar

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PS Vijay

Oct 02, 2026

Ambulance News

एम्बुलेंस। (फाइल फोटो- IANS)

Tamil Nadu construction workers death: तमिलनाडु के अरियलूर जिले में सेंदुरई के पास शुक्रवार को एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान तीन निर्माण मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों की पहचान सेंदुरई निवासी कारपेंटर के. रामचंद्रन (57) और तिरुवारूर जिले के राजमिस्त्री के. भास्कर (45) तथा के. दिनकरण (60) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, सेंदुरई निवासी भवन निर्माण ठेकेदार एम. सुब्रमण्यन एक नया घर बना रहा था। लगभग 20 दिन पहले करीब 13 से 15 फीट गहरा एक सेप्टिक टैंक बनाया गया था।

कैसे हुआ हादसा?

शुक्रवार को भास्कर और दिनकरण सेप्टिक टैंक की कंक्रीट की छत डालने में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के तख्तों और खंभों को हटाने के लिए अंदर उतरे थे।

काम के दौरान दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए रामचंद्रन भी टैंक के अंदर उतरा, लेकिन वह भी अंदर विषैली हवा/ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया।

बचाव कार्य और पुलिस जांच

साइट पर मौजूद ठेकेदार सुब्रमण्यन ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सेंदुरई पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तीनों को बाहर निकाला और सेंदुरई सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अरियलूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।

पुलिस ने क्या कहा?

अरियलूर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, चूंकि टैंक नया बना था और कई दिनों से बंद था, इसलिए अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी थी और तीव्र गंध भरी हुई थी। सेंदुरई पुलिस ने मामला दर्ज कर ठेकेदार सुब्रमण्यन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।

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Updated on:

02 Oct 2026 08:39 pm

Published on:

02 Oct 2026 08:32 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu News: अरियलूर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत, एक ने बचाने के क्रम में गंवा दी जान, जानें कैसे हुआ हादसा?

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