SIR: एसआईआर के बाद छूटे मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री शिवकुमार बोले- यह देशभर के मतदाताओं की जीत

शिवकुमार ने कहा कि मतदान का अधिकार लोगों के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि देशभर के मतदाताओं की जीत है। उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अभियान का भी उल्लेख किया। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से यह मुद्दा उठा रही है। नागरिक समूहों और कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में जाकर जानकारी जुटाई और रिपोर्ट चुनाव अधिकारियों को दी। उन्होंने खुद भी कुछ जानकारी की जांच करने की बात कही। बता दें कि गुरुवार को शिवकुमार के प्रदर्शन के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जानबूझकर गलत जानकारी देने वाले आवेदकों की पहचान होने पर निर्धारित जांच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की जाए।