गुजराती महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सीखी थी ‘हिंदुस्तानी’

ओडिशा में 3.75 करोड़ ओड़िया भाषियों के बीच 26.3 लाख सांबलपुरी और 2.27 लाख देसिया बोलने वाले भी हैं। गुजराती को 5.55 करोड़ लोग बोलते हैं, जिनमें सौराष्ट्री बोलने वाले 2.48 लाख भी गिने जाते हैं। करीब 70 लाख कश्मीरी बोलने वालों में भी सवा लाख शिराजी बोलने वाले गिने जाते हैं। मैथिली की बात करें, तो यहाँ भी थारू व थाती जैसी मातृभाषाएं जुड़ कर पिरामिड बनाती हैं। पूर्वोत्तर का अलग अंदाज़ है। नागालैंड में सिर्फ 11.87% आबादी किसी अनुसूचित भाषा को मातृभाषा बताती है, बाकी 88.13% वो भाषाएं बोलते हैं जो आठवीं अनुसूची में हैं ही नहीं। मिजोरम में आंकड़ा 12.35% बनाम 87.65% है। मेघालय में 14.65% अनुसूचित और 85.35% गैर अनुसूचित भाषा (खासी, गारो) बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह अनुपात 27.87% व 72.13% है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 83% आबादी तेलुगु बोलती है जिनकी संख्या 7 करोड़ से अधिक है। बाकी आबादी में उर्दू, तमिल, कन्नड़ बोली जाती है। तमिलनाडु में 6.38 करोड़ लोगों की मातृभाषा तमिल है, जो आबादी का 88% से अधिक हिस्सा है। लेकिन तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले भी लाखों में हैं। कर्नाटक में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग कन्नड़ बोलते हैं, जो आबादी का 66.56% है। बाकी नागरिक तेलुगु, मराठी, उर्दू बोलते हैं। केरल में मलयालम को 97% लोग मातृभाषा बताते हैं। यह एकभाषीयता दक्षिण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है।