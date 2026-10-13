Mahatma Gandhi Jayanti, Speech, nibandh in Hindi: 2 अक्टूबर को हर साल देश भर में गांधी जयंती मानाई जाती है। लेकिन इस बार गांधी जयंती पर कई विशेष कार्यक्रम की किए जाएंगे। इस बार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और इसलिए इस बार देश के अलग-अलग शहरों में खास तरह से मनाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के लिए भी तरह के तरह की प्रतीयोगिता और कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसलिए छात्र अभी से गांधी जयंती स्पीच (Gandhi Jayanti Speech) , 2 अक्टूबर पर निबंध या गांधी जयंती पर निबंध आदि को खूब सर्च कर रहे हैं। छात्रों की उन्हीं मुश्किल हो हल कर के लिए यहां सरल भाषा में महात्मा गांधी जयंती पर भाषण या स्पीच दिए गए हैं।

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