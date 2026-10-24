विदेश में भारतीयों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी क्यों जरूरी? फ्रांस, इटली और बेल्जियम का मामला

Indian Nationals In France: यूरोप के फ्रांस, इटली और बेल्जियम में विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीयों से प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक, इन तीनों देशों में भारतीय मिशन हालात पर नजर रख रहे हैं और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।