ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को दी चेतावनी, अमेरिका का समर्थन माना जाएगा ईरान के खिलाफ दुश्मनी का कदम

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में अमेरिकी सेना ने समय-समय पर मिडिल ईस्ट में अपने सभी सहयोगी देशों में स्थित सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल न सिर्फ अपने सैनिकों की तैनाती और फाइटर जेट्स, हथियार और अन्य चीज़ों के स्टोरेज के लिए किया, बल्कि इनका इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए भी किया। ईरान ने कई बार इन देशों को अपने सैन्य ठिकानों का अमेरिकी सेना को इस्तेमाल न करने देने की चेतावनी भी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के इन सहयोगी देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका समर्थित ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए, जिससे इन देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में अब ईरान की तरफ से पहले ही मिडिल ईस्ट के इन देशों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है।