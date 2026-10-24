ट्रेन और मिनीबस में हुई टक्कर, रूस में 6 लोगों की मौत

रूस में ट्रेन और मिनीबस की इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मारे गए सभी लोग बस में ही सवार थे। एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ट्रेन के यात्री और चालक दल में से कोई भी इस हादसे में चोटिल नहीं हुआ। बस से टक्कर के बावजूद ट्रेन पटरी से नहीं उतरी। हालांकि टक्कर की वजह से रेलवे यातायात पर ज़रूर असर पड़ा, लेकिन करीब 37 मिनट बाद उसे बहाल कर दिया गया।