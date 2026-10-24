यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूस का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट, मिसाइल के पुर्जे बनाने वाले कारखाने को भी उड़ाया

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में उसके वायु रक्षा प्रणालियों ने 1297 ड्रोन, एक फ्रांसीसी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और चार यूक्रेनी नेप्च्यून मिसाइलें नष्ट कर दीं हैं। रूस लगातार यह दावा कर रहा है कि वह इन हमलों को रोक रहा है, जबकि यूक्रेन अपने हमलों को सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित बता रहा है।