जॉर्डन में चर्च पर आतंकी हमले की भारत ने की निंदा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया

जॉर्डन (Jordan) में शुक्रवार को एक चर्च पर हुए आतंकी हमले (Terrorist Attack) में 8 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। इस आतंकी हमले की भारत (India) ने निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने भारत की ओर से जारी बयान शेयर किया जिसमें लिखा था, "भारत, 23 अक्टूबर 2026 को जॉर्डन के करक में एक चर्च पर हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करता है। इस दुखद हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कायरतापूर्ण हमले में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस कठिन घड़ी में भारत जॉर्डन के हशमाइट साम्राज्य की सरकार और वहाँ के मित्रवत लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। हम आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के दृढ़ संकल्प को भी दोहराते हैं।"