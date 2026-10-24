400 किमी/घंटे से ज्यादा की रफ्तार में भी ठीक से चलता रहा Starlink का इंटरनेट, युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा

Starlink, SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इसका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। युद्ध प्रभावित इलाकों में भी सैटेलाइट इंटरनेट की भूमिका को लेकर काफी चर्चा होती रही है। तेज इंटरनेट के माध्यम से ही ड्रोन और अन्य हथियारों को छोड़ने में मदद मिलती है।