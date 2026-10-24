फिलीपींस में विमान हादसा, ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना के 2 जेट क्रैश, 4 पायलटों की मौत

फिलिपींस में SF-260 विमानों के साथ हादसे पहली बार नहीं हुए हैं। इससे पहले मई 2026 में उत्तरी फिलिपींस के पहाड़ी इलाके में एक SF-260 क्रैश होने से दो पायलटों की जान चली गई थी, वहीं 2023 में भी इसी मॉडल के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो पायलट मारे गए थे। बार-बार हो रहे इन हादसों ने वायुसेना के मेंटेनेंस बजट, पुराने पड़ चुके विमानों पर निर्भरता और पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि हादसों को रोकने के लिए अब ट्रेनिंग फ्लीट के आधुनिक तकनीक से अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है।