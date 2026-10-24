भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर बड़ा दावा, बोले- व्यापार बंद करने की धमकी से रुकवाई जंग

Donald Trump Claim on India-Pakistan Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में उनकी भूमिका थी। फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को 250 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। जिससे दबाव में आकर दोनों पक्षों ने तुरंत अपनी सैन्य गतिविधियां रोक दीं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो दोनों देशों को अमेरिका के साथ कारोबार करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।