‘Iran के बाद क्यूबा की बारी’, Trump ने फिर कर दिया ऐलान, कहा- अमेरिकी युद्धपोत क्यूबा के तट के पास थोड़ा रुक सकते हैं

Trump statement on Cuba: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकबार फिर क्यूबा पर कब्जे जैसी बात कही है। ट्रंप ने बीते शुक्रवार को कहा कि ईरान युद्ध से लौट रहे अमेरिकी युद्धपोत क्यूबा के पास कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। फ्लोरिडा में एक मध्यावधि चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से लौटते समय हम क्यूबा को भी संभाल लेंगे। हमारे खूबसूरत जहाज क्यूबा के पास से गुजरेंगे। उनमें से एक जहाज क्यूबा के तट से करीब 50 गज की दूरी पर रुकेगा। वे हाथ ऊपर कर देंगे, और फिर हम मार्को रुबियो को क्यूबा भेजेंगे।