दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की नई चाल: लाओस हवाई अड्डे पर सैन्य मौजूदगी से फिर उठे सवाल

चीन का यह सैन्य केंद्र आगे चलकर मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी वायु सेना की ताकत दिखाने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। इसका असर पूर्वी हिंद महासागर में काम कर रहे अमेरिकी बलों पर भी पड़ सकता है। वियतनाम को इससे और अधिक 'घिरे हुए' होने का एहसास हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा न करते हों, पर कोई सरकार नहीं चाहती कि वाशिंगटन यहा से जाए। अमेरिका को क्षेत्र की जटिल सुरक्षा स्थिति पर अधिक संसाधन और संस्थागत ध्यान देना होगा।