Unitree Humanoid Robot: हमलावर को पकड़ेगा और कार भी उठाएगा: चीन की कंपनी यूनिट्री ने पेश किया नया ह्यूमनॉइड रोबोट H2-X

Unitree Robotics News: जरा सोचिए, सड़क पर कोई मुश्किल में है, इंसान मदद के लिए पास नहीं, तो एक ताकतवर रोबोट उसकी जान बचाने आ पहुंचता है। चीन की यूनिट्री नाम की रोबोटिक्स कंपनी ने ऐसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट दुनिया के सामने रखा है। इसका दावा है कि ये रोबोट हमलावरों को काबू कर सकता है, हादसे में फंसे लोगों को बचा सकता है और जरूरत पड़ी तो भारी-भरकम कार भी उठा लेता है। जिन कामों के वीडियो में दिखाया गया है, वो जितने दिलचस्प हैं, उतने ही इस रोबोट की असली ताकत, इसकी सुरक्षा और बाजार में मिलने की संभावना को लेकर सवाल भी हैं।