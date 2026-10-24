सत्ता बचाने के लिए चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं पीएम नेतन्याहू, इजराइली विश्लेषक का दावा

इजराइल के जाफा में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक आबेद अबू शहादेह ने यह दावा किया है। अल जजीरा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नेतन्याहू लंबे समय से सत्ता में हैं और उनके इरादों को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि वह आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। आबेद ने कहा कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।