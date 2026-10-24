फिलिस्तीनी शहर में पत्रकार पर इजराइली सेना ने दागा स्टन ग्रेनेड, वेस्ट बैंक को लेकर पीएम नेतन्याहू की एक और चेतावनी

इसी बीच हेब्रॉन के फर्श अल-हवा चेकपॉइंट के पास एक और घटना बड़ी हुई। अल जजीरा के पत्रकार वहां बुलडोजर से हो रहे काम की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी इजराइली बलों ने उनके पास स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार सुरक्षित हैं लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत है।