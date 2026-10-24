ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिका पर हमला, बोले- बातचीत बिगाड़ दी, अब फिर हो समझौते की कोशिश

ईरान के सरकारी टेलीविजन पर शनिवार को एक इंटरव्यू के दौरान पेजेशकियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों को फिर से बातचीत करनी चाहिए और समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करनी चाहिए।