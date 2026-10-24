अमेरिका के खतरे के बीच आईआरजीसी ने किया होर्मुज स्ट्रेट पर पूरे कंट्रोल का दावा

अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य जहाजों को फारस की खाड़ी में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह चेतावनी अमेरिका के उन दावों को चुनौती देती है, जिनमें कहा गया था कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी कमजोर हो गई हैं। ईरान की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही (Ali Abdollahi) ने कहा कि ईरानी सेना ने क्षेत्र में अमेरिकी नेवी को बेअसर कर दिया है। अब्दुल्लाही ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति अब बस यही सपना देख सकते हैं कि उनकी सेना फिर से फारस की खाड़ी में आएं। उनकी यह इच्छा उनके साथ ही कब्र में चली जाएगी। हम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय अमेरिकी नेवी के जहाजों को फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं करने देंगे।" अब्दुल्लाही ने ट्रंप के बार-बार किए गए दावों पर भी सवाल उठाया, जिनमें कहा गया था कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट कर दी गई हैं। अब्दुल्लाही ने पूछा, "अगर ये सुविधाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं, तो अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता क्यों जता रहा है?"



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि वह कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ईरान का इस मामले पर रुख साफ है कि वो परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ अपने देशवासियों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करना चाहता है।