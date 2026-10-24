ईरान के सैन्य अधिकारी ने कही बड़ी बात, ‘अल्लाह ने चाहा तो अंतिम युद्ध में हम बनेंगे दुनिया की सुपरपावर’

आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) के प्रवक्ता हुसैन मोहाबी (Hossein Mohabi) ने हुसैन मोहाबी ने कज़विन में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान मौजूदा जंग में पूर्ण जीत हासिल करेगा। मोहाबी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा, "अल्लाह ने चाहा, तो हम अंतिम युद्ध में दुनिया की सुपरपावर बनेंगे।" ऐसा कहते हुए मोहाबी ने अमेरिका के खिलाफ ईरान की जीत का भरोसा जताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका से फिर से युद्ध शुरू होने के खतरे के बीच ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को मज़बूत कर रही है, जिससे अगर अमेरिकी सेना ने फिर से हमले शुरू किए, तो उनका करारा जवाब दिया जा सके।