23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

हाई अलर्ट पर ईरानी सेना, ग्राउंड फोर्सेज़ के कमांडर ने सभी यूनिट्स को सबसे उच्च स्तर पर युद्ध की तैयारी रखने का दिया निर्देश

Iran-US Conflict: अमेरिका से जारी तनाव और फिर से जंग शुरू होने की संभावना के बीच ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 23 Oct 2026, 9:07 PM IST

Iranian soldiers

ईरानी सैनिक (Photo - ANI)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव नज़दीक है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद अमेरिका फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी कई मौकों पर इस बात का संकेत दे चुके हैं कि मिडटर्म चुनाव के बाद अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसी बीच ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्सेज़ के कमांडर ने सभी यूनिट्स को बड़ा निर्देश दे दिया है।

हाई अलर्ट पर ईरानी सेना

अमेरिका से फिर से जंग शुरू होने की संभावना के बीच ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्सेज़ के कमांडर अली जहानशाही (Ali Jahanshahi) ने सभी यूनिट्स निर्देश दिया है कि वो लगातार प्रशिक्षण, अपनी परिचालन क्षमताओं के मूल्यांकन और अन्य यूनिटों के साथ बेहतर तालमेल के ज़रिए सबसे उच्च स्तर पर युद्ध की तैयारी रखें।

थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है बहुत भारी

जहानशाही ने ईरानी सेना को चेताया कि दुश्मन के खिलाफ थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जहानशाही ने सेना की ग्राउंड फोर्सेज़ की एक ब्रिगेड के दौरे के दौरान यह बात कही। इस दौरान कई ईरानी सैन्य अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहे।

गंभीर है स्थिति

सेना को हाई-अलर्ट पर रहने का निर्देश ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में सैन्य स्थिति काफी गंभीर है। ईरान की तरफ से लगातार तैयारियाँ की जा रही हैं, जिससे हर स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहा जा सके। ट्रंप ने भी पिछले कुछ समय में धमकियाँ बढ़ा दी हैं, जिसके बाद फिर से जंग शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। ईरानी सेना अपनी ज़मीनी बॉर्डर और रणनीतिक समुद्री मार्गों पर पूरी तरह से रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

मिडिल ईस्ट में देशों को ईरान की चेतावनी

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य फदा हुसैन मलेकी (Fada Hossein Maleki) ने मिडिल ईस्ट में सभी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के खिलाफ फिर से जंग छिड़ती है और मिडिल ईस्ट के देश इसमें अमेरिका का समर्थन करते हैं, तो इसे ईरान के खिलाफ दुश्मनी का कदम माना जाएगा। मलेकी ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा, "ऐसी स्थिति में, ईरान जो फैसले लेगा, वो सिर्फ उन देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन देशों को खुद ही ईरान का दुश्मन देश माना जाएगा।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Oct 2026, 9:07 PM IST

Published on:

Hindi News / World / हाई अलर्ट पर ईरानी सेना, ग्राउंड फोर्सेज़ के कमांडर ने सभी यूनिट्स को सबसे उच्च स्तर पर युद्ध की तैयारी रखने का दिया निर्देश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को दी चेतावनी, अमेरिका का समर्थन माना जाएगा ईरान के खिलाफ दुश्मनी का कदम

Fada Hossein Maleki
विदेश

जॉर्डन के चर्च में फायरिंग, अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोली चलने से सनसनी, कई लोगों की मौत

Jordan Shooting
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को किया ढेर, आतंकी साजिश को किया नाकाम

Pakistan army
विदेश

ईरान में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों की मौत

Flash floods in Iran
विदेश

नेपाल के हिमालय में दो जापानी क्लाइंबर की मौत, 7140 मीटर ऊंची चोटी से शव बरामद

Nepal Himalaya
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.