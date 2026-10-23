ईरान में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों की मौत

ईरान (Iran) में कई जगह इस समय लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। उत्तर-पश्चिमी प्रांत वेस्ट अज़रबैजान (West Azerbaijan) के सलमास (Salmas) जिले में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ (Flash Floods) आने से हाहाकार मच गया। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। बाढ़ की वजह से जिले के कई गांव प्रभावित हुए। दो लोगों की मौत की पुष्टि गुरुवार को ही हो गई। दोनों शव एक वाहन में फंसे मिले, जिसे बाढ़ के पानी ने घेर लिया था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को वाहन से निकालकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए। तीसरे मृतक का शव 14 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद आज शुक्रवार को मिला। यह शव उस जगह से करीब 8 किलोमीटर दूर मिला जहाँ व्यक्ति को आखिरी बार देखा गया था।