क्या रुकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध? अमेरिका की मौजूदगी में अगले महीने होगी यूएई में शांति-वार्ता

हाल ही में अमेरिका ने रूसी डीजल पर प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाकर रूस को राहत दी है। कुछ दिन पहले ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने जनरल लाइसेंस 135 जारी कर रूसी डीज़ल की बिक्री, डिलीवरी और अमेरिका समेत वैश्विक बाजार में आयात को अप्रैल 2027 तक ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिका के इस फैसले का उद्देश्य डीज़ल की कीमतें घटाना है, जो ईरान-अमेरिका युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी, जिसका असर अमेरिका में भी देखने को मिला। इसी वजह से अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले डीज़ल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने यह कदम उठाया है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका के इस कदम की आलोचना भी की गई है।