पाकिस्तान में LPG संकट से लोग परेशान, कई जगह एक गैस सिलेंडर की कीमत पहुंची 10 हज़ार रूपए

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी की कीमतों में इस उछाल ने बेलगाम मुनाफाखोरी और किफायती ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से ताफ्तान बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 70% हिस्सा आयात से पूरा करता है, जबकि बाकी 30% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं और ऐसे में एलपीजी आयात के लिए पाकिस्तान मुख्य रूप से ईरान पर ही निर्भर है।