‘सहजीवी नहीं, परजीवी है अमेरिका-इज़रायल सैन्य संबंध’, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साधा निशाना

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच युद्ध में इज़रायल (Israel) ने भी अमेरिका का पूरा साथ दिया। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इज़रायल ने ही अमेरिका को इस युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। मज़बूत सैन्य संबंध की वजह से अमेरिका लंबे समय से इज़रायल की मदद भी करता आ रहा है। ईरान के खिलाफ भी अमेरिका ने इज़रायल की जमकर मदद की है, लेकिन अब दोनों देशों के सैन्य संबंध पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने निशाना साधा है।