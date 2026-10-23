Tibet Earthquake: तिब्बत में 7.0 की तीव्रता का भीषण भूकंप, 16 की मौत; सीटीए प्रमुख ने जताई बड़ी तबाही की आशंका

भू-वैज्ञानिकों की चेतावनी और ऐतिहासिक संदर्भ तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की रेखा पर स्थित हैं, जिसके कारण यह इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील सीस्मिक जोन (Zone 5) में आता है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का लगातार संचय बड़े झटकों का कारण बनता है। चीनी अधिकारियों द्वारा दी जा रही सीमित रिपोर्टों के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय और तिब्बती निष्कासित सरकार पल-पल की जानकारी जुटाने में लगी है।