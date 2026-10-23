Tibet Earthquake 7.0 Magnitude: तिब्बत में 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप के बाद अफगानिस्तान में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप, सुबह-सुबह महसूस हुए झटके

तिब्बत में गुरुवार को आए 7.0 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान पहुंचाया है। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए। 300 से अधिक मकान ढहने के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर भूकंप-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।