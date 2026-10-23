सोमालिया में बाढ़ का संकट सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं, आजीविका और साफ पानी पर भी खतरा

Somalia Floods 2026: अफ्रीकी देश सोमालिया में भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़े पैमाने पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच करीब 8.74 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। संगठन ने प्रभावित समुदायों की सुरक्षा और समय रहते राहत की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है। IOM और डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल के नए अनुमान के मुताबिक, इस अवधि में 8,74,319 लोग विस्थापित हो सकते हैं। इनमें से 92 प्रतिशत विस्थापन की वजह बाढ़ होने की आशंका है। यह खतरा ऐसे समय बढ़ रहा है, जब सोमालिया के कई समुदाय पहले से सूखे और बार-बार होने वाले विस्थापन से जूझ रहे हैं।