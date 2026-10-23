Donald Trump Iran Attack: 100 दिन की नाकेबंदी, फिर हमले की तैयारी? ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ा तनाव!

इसी बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें युद्ध के ‘अंतिम लक्ष्य’ तक जाने के लिए समर्थन दिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका और इजरायल के बीच मिलकर तैयार की गई रणनीति का खेल चल रहा है, मगर युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा—यह साफ नहीं है। उधर, एक ईरानी सांसद ने अमेरिका के ताजा हमलों की आशंका पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात कही है। ये बयान बहुत गंभीर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने इसका फैसला ले ही लिया है। वैसे भी, परमाणु हथियार चलने का मतलब होगा विनाश और पूरे इलाके का हाल बेहाल होना।