नेतन्याहू का बड़ा दावा: ट्रंप चाहते हैं ईरान के खिलाफ ‘काम पूरा’ करने में मेरी साझेदारी

Benjamin Netanyahu Latest News: मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ईरान के खिलाफ अंतिम निर्णायक कार्रवाई में अपना मुख्य साझेदार मानते हैं। नेतन्याहू के अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि दोनों मिलकर ‘काम पूरा’ करें। उन्होंने तेहरान को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई नया हमला करता है तो इजरायल ऐसा जवाब देगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह बयान क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता बढ़ाने वाला है।