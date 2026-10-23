‘2018 में कहा- JCPOA नहीं छोड़ेंगे, अब कुछ और…’, ईरान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर कसा तंज

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सप्ताह मैक्रों ने कहा था कि पेरिस ने ईरान में किसी भी तरह की परमाणु गतिविधि का हमेशा विरोध किया है। वहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि प्रशासन ईरान की वित्तीय जीवनरेखाओं को तब तक निशाना बनाता रहेगा, जब तक देश का नेतृत्व उनका इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए करने लायक न रह जाए। बेसेंट ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसता जा रहा है और ईरान के तथाकथित सहयोगी भी उसे नहीं बचा सकते। जब तक ईरानी शासन का खजाना खाली नहीं हो जाता और उसकी युद्ध मशीन को चलाने वाली हर बची हुई वित्तीय जीवनरेखा कट नहीं जाती, अमेरिकी वित्त विभाग पीछे नहीं हटेगा।