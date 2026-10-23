मोजतबा खामेनेई ही संभाल रहे हैं ईरान की लीडरशिप, सुप्रीम लीडर पर आया बड़ा अपडेट

आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादेघी (Abdollah Haji Sadeghi) का कहना है कि मोजतबा ही ईरान की लीडरशिप संभाल रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। युद्ध के दौरान कई मौकों पर मोजतबा के स्वास्थ्य पर सवाल उठे हैं क्योंकि वह अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। कई बार तो उनकी मौत की आशंका भी जताई गई है। लेकिन सादेघी ने साफ कर दिया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और भले ही वह युद्ध के कारण वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे से देश की कमान वह खुद संभाल रहे हैं।