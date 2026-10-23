इजराइली सैनिकों पर हमले के बाद भड़के नेतन्याहू, पूरे वेस्ट बैंक में लॉकडाउन का आदेश, हेब्रॉन शहर को तुरंत किया गया बंद

वहीं, इजराइल की ओर से कहा गया कि इसमें उनके छह सैनिक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। आम लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। दुकानें बंद हैं और सड़कें सूनी पड़ी हैं।