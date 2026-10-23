जॉर्डन के चर्च में फायरिंग, अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोली चलने से सनसनी, कई लोगों की मौत

कराक गवर्नरेट में स्थित चर्च में लोग किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। अचानक अंदर से गोलियां चलने लगीं। लोग भागने लगे। कई घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सुरक्षा बल इलाके को घेर चुके हैं और आसपास की तलाशी जारी है।