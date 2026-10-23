पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को किया ढेर, आतंकी साजिश को किया नाकाम

बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान प्रांत ही देश में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि आतंकी जनता के नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान प्रांत की ज़्यादातर जनता देश की सरकार और सेना के खिलाफ है। उनका मानना है कि सरकार बलूचों की उपेक्षा करती है। वहीँ सेना पर अक्सर ही बलूचों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगते हैं। बलूचिस्तान में सेना के इशारे पर जबरन लोगों को गायब करना, उनकी हत्या करना जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में कई आतंकी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जो सरकार और सेना की खिलाफत करते हैं। इतना ही नहीं, बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए अभियान भी चलाया हुआ है। बलूच नेता बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं और भारत समेत दुनियाभर के देशों से उसे एक अलग और आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की मांग करते हैं।