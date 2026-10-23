23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को किया ढेर, आतंकी साजिश को किया नाकाम

पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए बलूचिस्तान में 10 आतंकियों को मार गिराया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 23 Oct 2026, 6:00 PM IST

Pakistan army

पाकिस्तानी सेना (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। प्रांत में स्थिति को काबू में लाने के लिए सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्टिव है और समय-समय पर सैन्य अभियानों को भी अंजाम देती है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर ऐसा ही किया है।

10 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने जानकारी दी कि सेना ने बलूचिस्तान में अलग-अलग सैन्य अभियानों में 10 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में एक महिला आतंकी भी शामिल थी। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में क्लीयरेंस ऑपरेशन चलाते हुए गाबद बॉर्डर क्रॉसिंग और ग्वादर शहर के आसपास के इलाकों में इन आतंकियों को ढेर कर दिया।

आतंकी साजिश को किया नाकाम

इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि आतंकी प्रांत में कई जगह आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, सेना ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए उनका एनकाउंटर कर दिया। इस दौरान कोई भी पाकिस्तानी सैनिक हताहत नहीं हुआ।

एक नागरिक की हुई मौत

पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में एक नागरिक भी मारा गया, जिसकी पुष्टि इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने की। कुछ वाहनों को भी इस दौरान गोलीबारी की वजह से नुकसान पहुंचा।

आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान

बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान प्रांत ही देश में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि आतंकी जनता के नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान प्रांत की ज़्यादातर जनता देश की सरकार और सेना के खिलाफ है। उनका मानना है कि सरकार बलूचों की उपेक्षा करती है। वहीँ सेना पर अक्सर ही बलूचों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगते हैं। बलूचिस्तान में सेना के इशारे पर जबरन लोगों को गायब करना, उनकी हत्या करना जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में कई आतंकी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जो सरकार और सेना की खिलाफत करते हैं। इतना ही नहीं, बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए अभियान भी चलाया हुआ है। बलूच नेता बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं और भारत समेत दुनियाभर के देशों से उसे एक अलग और आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की मांग करते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Oct 2026, 6:00 PM IST

Published on:

Hindi News / World / पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को किया ढेर, आतंकी साजिश को किया नाकाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जॉर्डन के चर्च में फायरिंग, अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोली चलने से सनसनी, कई लोगों की मौत

Jordan Shooting
विदेश

ईरान में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों की मौत

Flash floods in Iran
विदेश

नेपाल के हिमालय में दो जापानी क्लाइंबर की मौत, 7140 मीटर ऊंची चोटी से शव बरामद

Nepal Himalaya
विदेश

मुनीर के इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा में लगी इमरजेंसी बनी सिरदर्द, TTP की धमकी से हिला शहबाज सरकार का भरोसा

Khyber Pakhtunkhwa emergency
विदेश

क्या रुकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध? अमेरिका की मौजूदगी में अगले महीने होगी यूएई में शांति-वार्ता

Dmitry Peskov
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.