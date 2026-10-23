रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया के पास काला सागर में जलकर डूबा मालवाहक जहाज, एक की मौत, 3 लापता लोगों की तालश तेज

इस तरह की घटना पर नजर रखने वाले लोग हमले की भी आशंका जता रहे हैं, लेकिन आधिकरिक तौर पर अब तक ऐसा बयान सामने नहीं आया है। जहाज पर सवार ज्यादातर यूक्रेनी नागरिक थे इसलिए यूक्रेन सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है। वहीं, लापता लोगों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है।