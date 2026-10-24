चीन में ‘फ्लॉप’ हुई दुनिया की पहली 100% एआइ फिल्म, 12.5 करोड़ की लागत और टिकट बिके सिर्फ 8 लाख के

साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म को बनाने में लगभग 100 लोगों की टीम ने 2 साल से ज्यादा समय तक काम किया था। लागत 10 मिलियन युआन (लगभग 12.5 करोड़ रुपए) आई। चीन के टिकट प्लेटफॉर्म मायोन के मुताबिक, फिल्म के लिए 10,000 से ज्यादा शो तय किए गए थे। शुक्रवार को प्रीमियर की शाम तक फिल्म की एडवांस टिकट बिक्री महज 65,000 युआन (लगभग 8 लाख रुपए) ही हो सकी। इसमें किसी कैमरे या असली एक्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिल्म के सभी कैरेक्टर, आवाजें और बैकग्राउंड 1.2 मिलियन (12 लाख) से अधिक शुरुआती तस्वीरों की मदद से पूरी तरह से एआई जनरेटेड हैं।