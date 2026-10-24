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Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: मेष से मीन तक किसे मिलेगा पैसा, किसकी चमकेगी किस्मत? जानें शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal- 24 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Updated: 24 Oct 2026, 12:01 AM IST

aaj ka rashifal 24 October 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 24 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: 24 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

कार्यों और विचारों में द्वंद्व की स्थिति रहेगी। सही निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कार्य में गति और कुशलता बढ़ानी होगी।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

परिजनों का साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर बनेंगे। व्यवसाय में निर्णय लेने में तत्परता दिखानी होगी। लाभ बढ़ेगें।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक-7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

पुराने संबंधी मिलेंगे। नए व्यापारिक गठजोड़ के लिए किए गए पर्यटन सफल सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षा और तकनीकी से जुड़े मामलों में धन खर्च होगा।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक- 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

जीवन शैली में बदलाव होंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को करियर में नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के करियर को मदद करनी होगी।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 1

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कुछ लोगों के व्यवहार से निराशा महसूस होगी। छिपा हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

छोटे लक्ष्य शीघ्रता से हासिल होंगे। आर्थिक रूप से नए प्रकल्प खुलेंगे। प्रिय जनों से मुलाकात भावपूर्ण रहेगी। भावनात्मक रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

प्रयत्नों में निरंतरता रखनी होगी। विरोधी ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। अनायास ही खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

शैक्षणिक कार्यों में जल्दबाजी की अपेक्षा धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों के साथ भावुक ता में अपने गहरे राज प्रकट करने से बचे वाहन सावधानी से चलाए।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां का बोझ बढ़ सकता है। फिर भी कार्य कुशलता से अपनी अलग छवि बनाने में सफल रहेंगे। मित्रों और भावनात्मक संबंधों के लिए समय निकालना कठिन रहेगा।

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

सार्वजनिक जीवन में जनहित से जुड़े कार्यों को करने के अवसर मिलेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी भाग्य के समर्थन से धन अर्जित होगा। परिवार का सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों पर धन खर्च होगा। कानूनी मामलों में उलझने से बचना होगा। सावधानी रखनी होगी। धार्मिक कार्यों की योजना बनेगी।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक-1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

प्रभाव में वृद्धि होने का दिन है। कार्यों के परिणाम तेजी से मिलेंगे। आर्थिक मामलों में पूर्वानुमान सही सिद्ध होने का फायदा धन लाभ के रूप में मिल सकता है।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

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