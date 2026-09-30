October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

धनु राशि के जातक इस महीने काफी व्यस्त रहेंगे। जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए आप कई बार खुद को अकेला पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी समस्याओं का समाधान अंततः निकल ही आएगा। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा। इस दौरान किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त श्रम और समय की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपको किसी से भी फ्लर्ट करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और मान-सम्मान के साथ धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने से बचना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने समय और स्वास्थ्य दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को किसी भी ऐसी योजना में पैसा लगाने से बचना चाहिए जिसमें जोखिम की थोड़ी सी भी संभावना हो। यदि आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी मामले को बाहर सुलझाने का अवसर मिले तो ऐसा करने से न चूकें, अन्यथा मामला लंबा खिंच सकता है। महीने के अंत में लोगों की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा, फिर चाहे वह काम पर हो या घर पर। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उसके लिए समय निकालें।