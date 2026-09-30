30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर में सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। जानिए मेष से मीन राशि के करियर, बिजनेस और प्रेम जीवन का पूरा सटीक भविष्यफल।
11 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 30, 2026

monthly horoscope masik rashifal october 2026

Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 मासिक राशिफल में जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर का महीना बेहद विशेष होने जा रहा है। इसी महीने की 11 तारीख से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कई राशियों के लिए शुभ संकेत मिलने संभावना भी है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना क्या सौगात और चुनौतियां लेकर आ रहा है।

मेष राशि (Mesh Masik Rashifal)

मेष राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला साबित होने वाला है। इस महीने आप कई बार खुद को परेशानियों से घिरा हुआ पाएंगे और फिर खुद को उनसे उबरता हुआ पाएंगे। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में काम की व्यस्तता रहेगी। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, वहीं अपनी अच्छी छवि बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे। इस दौरान किसी बात को लेकर आपका अपने रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है। हालांकि दूसरे सप्ताह तक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा और आपको करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इस अवधि में कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी रहेंगे। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करने या किसी लाभदायक योजना में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। महीने के मध्य तक स्थिति में और सुधार होगा। इस अवधि में नौकरीपेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे। मनचाही जगह पर तबादला या पदोन्नति हो सकती है। हालांकि सफलता आपके अंदर घमंड ला सकती है, जिससे आपको बचना होगा। महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य और रिश्तों दोनों का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में धन से जुड़े जोखिम लेने से बचें। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से महीना सामान्य रहने वाला है। मुश्किल समय में आपका लव पार्टनर हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

उपाय: संकट मोचक हनुमानाष्टक का पाठ करें।

वृषभ राशि (Vrishabh Masik Rashifal)

यह महीना उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। महीने की शुरुआत से ही आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों पर हावी होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पहले निवेश किए गए धन से लाभ होगा। करियर और व्यापार में मनचाही प्रगति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय बेहतर रहेगा। आप अपनी वाणी और स्वभाव के कारण रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेते समय आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। माता-पिता और बड़ों से निकटता रहेगी। इस महीने के मध्य में जमीन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि और भवन की खरीद-फरोख्त से लाभ होगा। इस अवधि में काफी सक्रिय और व्यस्त रहेंगे। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा और संचित धन में वृद्धि होगी। विदेश में व्यापार करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी के लिए यह समय काफी शुभ और सफल रहेगा। इस महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य और रिश्तों के लिहाज से कुछ परेशानी भरा साबित हो सकता है। इस दौरान अपने प्रेम संबंधों में सोच-समझकर आगे बढ़ें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है।

उपाय: श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें।

मिथुन राशि (Mithun Masik Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत थोड़ी कष्टकारी साबित हो सकती है। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कार्यभार बढ़ सकता है। शुभचिंतकों से समय पर मदद न मिलने के कारण मन अशांत रहेगा। इस अवधि में आपके खर्चों में भारी वृद्धि हो सकती है। किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। किसी खास काम में रुकावटें या व्यापार से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि महीने के दूसरे सप्ताह के अंत तक आप इन सभी समस्याओं पर काबू पाने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। किसी योजना में पहले से निवेश किए गए धन से आपको लाभ मिल सकता है। महीने के मध्य में आपके अंदर आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, जिसके कारण आपके बने-बनाए काम अटक सकते हैं। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को भी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। महीने के दूसरे भाग में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वर्षों से बने आपके रिश्ते टूट सकते हैं। प्रेम संबंधों में उत्पन्न हो रही गलतफहमियों को बातचीत के माध्यम से दूर करना उचित रहेगा। इसी तरह जीवनसाथी की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। महीने के अंत में आपको अपने बच्चों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

कर्क राशि (Karka Masik Rashifal)

इस महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में बेहतर रहने वाला है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि इस महीने के पहले भाग में अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करें। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। लोगों की छोटी-छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। महीने के दूसरे सप्ताह में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भविष्य के लिए लाभदायक योजनाएं बनेंगी। विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा। हालांकि किसी भी योजना या व्यापार में पैसा लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा। इस अवधि में मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। यदि कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो उसे बाहर ही सुलझा लेना बेहतर होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपकी परेशानियाँ कम होंगी और इस दौरान आपको घर और बाहर सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवधि में कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ आप पर मेहरबान रहेंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो आपका फैसला पूरा हो सकता है। वहीं जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए हरी झंडी दे सकते हैं। इस अवधि में आप अपने जीवनसाथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना में चालीसा का पाठ करें।

सिंह राशि (Singh Masik Rashifal)

सिंह राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में घरेलू समस्याओं के साथ-साथ कामकाज से जुड़े काम समय पर पूरे करने का दबाव रहेगा। इस दौरान अपने सबसे अच्छे दोस्त से मदद न मिलने के कारण आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो अपने फैसले पर जरूर विचार करें और भावुकता या गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो आपको चीजों को साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच बड़ा विवाद हो सकता है। महीने के मध्य में सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों का अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है। अगर आप लंबे समय से जमीन-जायदाद खरीदने-बेचने की सोच रहे हैं, तो इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन ऐसा करते समय कोई भी लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही करें। महीने के उत्तरार्ध में घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका लव पार्टनर आपके मुश्किल समय में हमेशा साये की तरह खड़ा रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। महीने के अंत में कोई भी बड़ा फैसला लेने में आपको अपने भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

उपाय: सूर्य को जल देकर सूर्याष्टकं का पाठ करें।

कन्या राशि (Kanya Masik Rashifal)

यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए जीवन में नए और बेहतर अवसर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में ही आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। इस दौरान विलासिता से जुड़ी चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकता है, हालांकि आय के नए स्रोत भी बढ़ेंगे और संचित धन में भी वृद्धि होती रहेगी। विदेश में व्यापार करने वालों को अप्रत्याशित लाभ होगा। इस दौरान आपको अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से समर्थन, सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। अपने करियर और व्यापार को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस अवधि में अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। महीने के दूसरे भाग में आपके लव पार्टनर या किसी प्रियजन के साथ गलतफहमी आपकी मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। ऐसे में विवाद की बजाय बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। इस दौरान आपको अपने गुस्से और वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। खट्टी-मीठी नोकझोंक के बावजूद आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा।

उपाय: कृष्ण अष्टकम का पाठ करें।

तुला राशि (Tula Masik Rashifal)

तुला राशि के जातकों को इस महीने में निकट लाभ के बदले दूर का नुकसान उठाने से बचना होगा। किसी योजना में पैसा न लगाएं और न ही किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला लें। महीने की शुरुआत में घर की मरम्मत या सुख-सुविधाओं के लिए आपको जेब से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दौरान काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को घर और काम के बीच संतुलन बनाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपकी प्रेम कहानी में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध तक किसी महिला मित्र की मदद से यह समस्या हल भी हो जाएगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय काफी शुभ साबित होगा। किसी खास व्यक्ति की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस दौरान आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है।

उपाय: लक्ष्मी अष्टकं का पाठ करें।

वृश्चिक राशि (Vrischik Masik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहने वाला है। आपको जीवन की गाड़ी कभी तेज़ चलती हुई तो कभी रुकती हुई दिखाई देगी। पेशेवर तौर पर देखा जाए तो महीने की शुरुआत संतोषजनक साबित होगी। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपने घर की साज-सज्जा पर अपनी जेबखर्च से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। माता-पिता या घर के किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से आपकी बॉन्डिंग बेहतर होती दिखाई देगी। इस महीने के दूसरे हफ़्ते में आपको जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ़ व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ़ घर और परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फ़ैसला आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। हालाँकि, यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में आप किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति के ज़रिए अपनी घरेलू समस्या का समाधान पा सकेंगे। व्यावसायिक प्रगति के रास्ते में आ रही रुकावटें भी आश्चर्यजनक तरीके से दूर होंगी। यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिहाज़ से थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। अगर आप अपने प्यार को शादी में बदलने की सोच रहे हैं तो इसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। भावना में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेने की गलती न करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवनसाथी को पूरा समय दें।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु राशि (Dhanu Masik Rashifal)

धनु राशि के जातक इस महीने काफी व्यस्त रहेंगे। जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए आप कई बार खुद को अकेला पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी समस्याओं का समाधान अंततः निकल ही आएगा। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा। इस दौरान किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त श्रम और समय की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपको किसी से भी फ्लर्ट करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और मान-सम्मान के साथ धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने से बचना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने समय और स्वास्थ्य दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को किसी भी ऐसी योजना में पैसा लगाने से बचना चाहिए जिसमें जोखिम की थोड़ी सी भी संभावना हो। यदि आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी मामले को बाहर सुलझाने का अवसर मिले तो ऐसा करने से न चूकें, अन्यथा मामला लंबा खिंच सकता है। महीने के अंत में लोगों की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा, फिर चाहे वह काम पर हो या घर पर। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उसके लिए समय निकालें।

उपाय: नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करें।

मकर राशि (Makar Masik Rashifal)

इस महीने मकर राशि के लोगों के लिए चीजें बेहतर होंगी और बातों-बातों में ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि इस पूरे महीने अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपना आपा खोने की गलती न करें। महीने की शुरुआत में आप अपना पूरा ध्यान अपने घर और परिवार पर लगाएंगे। इस दौरान परिवार से जुड़े किसी भी मुद्दे को सुलझाते समय अपने रिश्तेदारों की भावनाओं को नजरअंदाज करने की गलती न करें। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और सामान का पूरा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कारोबारियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी और महीने के दूसरे भाग में उन्हें शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी से प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ानी होगी, अन्यथा आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के अंत में आपको अपने कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभरने से आपका मन चिंतित रह सकता है।

उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

कुंभ राशि (Kumbh Masik Rashifal)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला-जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जरूरतों पर जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है। इस दौरान घर की मरम्मत या किसी महंगी वस्तु आदि पर आपको बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कार्यभार रहेगा। खास तौर पर पेशेवर महिलाओं को घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के मध्य में रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिलेंगे लेकिन संभव है कि वे आपकी उम्मीदों के मुताबिक न हों। ऐसे में जो भी अवसर मिले उसे छोड़ने की गलती न करें, अन्यथा इसके लिए भी आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे आपके और आपके लव पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इस समय माता-पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में शांत मन से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे में उनसे विशेष सावधान रहें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। महीने का अंतिम सप्ताह आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस अवधि में व्यापार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मीन राशि (Meen Masik Rashifal)

मीन राशि वालों के लिए इस महीने का पूर्वार्ध उत्तरार्ध की अपेक्षा अधिक शुभ और सफलता देने वाला साबित होगा। महीने की शुरुआत में किसी प्रिय या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण भी बनेगा। इस दौरान आपका पूरा ध्यान भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त से होने वाले लाभ या आय के अतिरिक्त स्रोतों पर रहेगा। इस अवधि में आपके प्रयास पूरी तरह से फलदायी होंगे लेकिन किसी बड़ी योजना में धन निवेश करते समय प्रियजनों से सलाह लेना उचित रहेगा। महीने के मध्य में किसी प्रियजन के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के साथ पिकनिक या किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा संभव है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके परिवार के लोग विवाह के लिए हाँ कर सकते हैं। इस अवधि में नौकरीपेशा लोगों को मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस अवधि में व्यावसायिक मामलों में प्रगति आपके लिए संतोषजनक रहेगी। आर्थिक मामलों को लेकर आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। इस अवधि में आपकी सफलता में आपके बॉस, आपके माता-पिता आदि का पूरा सहयोग शामिल होगा। महीने के दूसरे भाग में आपको किसी के बहकावे में आने या आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको समय, धन और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन करना होगा।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

Tarot Saptahik Rashifal 27 September-3 October 2026: किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान? जाने साप्ताहिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
tarot saptahik rashifal weekly horoscope 27 september-3 october 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 01:07 pm

Published on:

30 Sept 2026 01:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

tarot masik rashifal monthly horoscope October 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 September 2026: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जाने दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 30 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन? दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 29 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Saptahik Rashifal 28 September-4 October 2026: कैसा रहेगा आपका अगला सप्ताह? जानें Weekly Rashifal में

Saptahik Rashifal 28 September-4 October 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: किन लोगों को धन लाभ करा सकते हैं चंद्रदेव, जानिए आज के राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 28 September 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.