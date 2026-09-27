Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: किन लोगों को धन लाभ करा सकते हैं चंद्रदेव, जानिए आज के राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 28 September : आज सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नानकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सर्व सुख एवं मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आज चंद्र देव का दिन है। कुछ राशियों के लिए चंद्रमा जहां सरकारी कामों में रुकावटें दे सकते हैं वहीं कुछ अन्य जातकों के लिए आज का दिन धन लाभ का साबित हो सकता है। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 28 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)