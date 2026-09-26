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Aaj Ka Rashifal 26 September 2026: सितारों का कैसा रहेगा साथ? जानें 12 राशियों का दिन

Aaj Ka Rashifal-26 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 26, 2026

aaj ka rashifal 26 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 26 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 26 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 26 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

अधिकारों को चुनौती मिल सकती है। कार्यों में देरी से उच्च अधिकारियों का दृष्टिकोण बदल सकता है। सावधानी रखनी होगी। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता आवश्यक रहेगी।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

पक्ष-विपक्ष को साथ लाने में सफल रहेंगे। कार्य स्थल पर स्वीकार्यता बढ़ेगी। अवसरों का सही दोहन करने के लिए टीम भावना की आवश्यकता रहेगी। यात्रा टालें।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक-6

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

व्यवसाय में मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को महत्व देना होगा। कार्यस्थल पर बढ़ी हुई अपेक्षाओं का दबाव रहेगा। नई पूंजी की आवश्यकता से जूझना पड़ सकता है।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की प्रतिभा दिखानी होगी। समय की अनुकूलता का लाभ लेने के लिए योग्यता का स्तर ऊंचा करना होगा। नए संपर्क बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहें।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट कलर
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

मानसिक तौर पर व्यस्त रह सकते हैं। किसी खास मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव रहेगा। भावनात्मक संबंधों में विचारों की भिन्नता पर एकात्मकता अनुभव होगी .

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक-3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

जॉब और व्यवसाय से जुड़े मामलों में दूसरों को मदद करनी पड़ सकती है। लोग सलाह और मदद पाकर अनुग्रहित महसूस करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और मेलजोल बढ़ेगा।

शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 2

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

क्षमता से अधिक कार्य का बोझ उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक तौर पर व्यर्थ के आरोपों से मन में निराशा महसूस होगी। प्रेम संबंधों से निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग- डायमंड ब्राइट
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कल्पनाओं को साकार करने का दिन हो सकता है। शिक्षार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई अनुभव होगी। तकनीकी विषयों से जुड़ाव बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा .

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

मानसिक बदलेगी पुराने पेंडिंग कार्यों में प्रगति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से शांति मिलेगी। किसी खास मुद्दे पर परिवार जनों कि नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मिले-जुले प्रभाव वाला दिन है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी। नियमों की पालना करके समस्याओं से बचे रहेंगे। शेयर मार्केट से लाभान्वित हो सकते हैं।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ संवेदनशीलता का स्टार बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। भारत पाक संबंधों से अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। जब में बदलाव के लिए प्रेरित होंगे। खर्चो को नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा।

शुभ रंग- नेवी ब्ल्यू कलर
शुभ अंक- 4

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

कार्यों की गति पहले से बेहतर रहेगी। उच्च संपर्कों से जुड़ाव बढ़ेगा। घर और वाहन जैसे बड़े निर्णय पर विचार विमर्श बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति आस्थावान रहेंगे।

शुभ रंग- डार्क यलो कलर
शुभ अंक- 5

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Published on:

26 Sept 2026 05:30 am

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