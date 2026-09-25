Saptahik Rashifal 27 September-3 October 2026: पितृ पक्ष की शुरुआत के साथ कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह?



कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे होने वाले नफा-नुकसान के साथ उससे जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी विचार कर लें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी याछोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर-परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई सलाह को नजरंंदाज करने से बचना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप आप कमीशन या कांट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप पर अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है। कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने खान-पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगा। साथ ही साथ उन्हें अपनी दिनचर्या सही रखते हुए किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाई रखनी होगी, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक दाेनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जीवनसाथी की जरूरतों की अनदेखी न करें।