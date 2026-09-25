Saptahik Rashifal 27 September-3 October 2026: पितृ पक्ष की शुरुआत के साथ कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह?

Saptahik Rashifal 27 September-3 October 2026: साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगी ये सप्ताह(फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Saptahik Rashifal 27 September-3 October 2026- सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरआत कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है, तो कुछ लोगों को हर कदम सोच-समझकर रखने की जरूरत होगी। प्रेम से लेकर कारोबार और नौकरी और सेहत के लिहाज से यह सप्ताह हर राशि के लिए अलग संकेत दे रहा है। ज्योतिषाचार्य एवं भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार से आइए जानते हैं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह (Weekly Horoscope 2026)।
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में प्रगति देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपका हर तरफ प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ता नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात के योग बनेंगे, जिनकी मदद से आप भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना पर काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको व्यावसायिक कौशल से काम करना होगा और धन निवेश करते समय अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सत्ता-सरकार से सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय के भी अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सेहत की दृष्टि से आपको इस सप्ताह मौसमी बीमारी से बचते हुए खान-पान का विशेष ख्याल रखना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है।
उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है। इस सप्ताह आपकी रोजी-रोजगार से जुड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई तेजी का बड़ा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपकी मार्केट में साख बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आपने किसी योजना में पूर्व में निवेश किया था तो आपको इस सप्ताह उससे बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। परिवार में यदि आपकी किसी के साथ अनबन हो गई तो किसी वरिष्ठ की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। घर-परिवार के सदस्य आप पर भरोसा करेंगे और आपका अधिक समय उनके साथ हंसी-खुशी बीतेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में आपसी प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह मिलाजुला नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपके जीवन में कुछेक परेशानियां आएंगी, वहीं आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उनका समाधान भी निकालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपके परिजन भी काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। जो लोग विदेश उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि आपके जीवन में आने वाली ऐसी सभी समस्याओं का समाधान सप्ताह के उत्तरार्ध में निकलता हुआ नजर आएगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सत्ता-सरकार और इष्ट-मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करने में कामयाब होंगे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस दौरान आपको कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान धन का लेन-देन करते समय तथा किसी योजना में धन निवेश करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर प्रदर्शन करने से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे होने वाले नफा-नुकसान के साथ उससे जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी विचार कर लें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी याछोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर-परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई सलाह को नजरंंदाज करने से बचना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप आप कमीशन या कांट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप पर अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है। कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने खान-पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगा। साथ ही साथ उन्हें अपनी दिनचर्या सही रखते हुए किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाई रखनी होगी, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक दाेनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जीवनसाथी की जरूरतों की अनदेखी न करें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जरा सी लापरवाही या फिर आलस्य के चलते पास हाथ आया अवसर या लाभ फिसलकर दूर जा सकता है। यदि आप इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से धीरे- धीरे मुक्त हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को उनके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। इस सप्ताह आप जिस क्षेत्र में भी प्रयास और परिश्रम करेंगे आपको उस क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा सफलता और उपलब्धि मिलती हुई नजर आएगी। कामकाजी महिलाओं को उनके क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र के साथ घर-परिवार में भी मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। बाजार में फंसा धन निकल आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कोई नए व्यवसाय का प्रस्ताव मिल सकता है। कुल मिलाकर करियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी के पल बिताएंगे। जीवनसाथी से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में सुख-सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार से जुड़ी नई राह दिखाई देगी। आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह उनके लिए भी गुडलक लेकर आया है जो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते या फिर जिनका वहां पर करियर या कारोबार को लेकर कोई ख्वाब है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। आपके द्वारा किए गये काम या बनाई गई योजना की कार्यक्षेत्र में तारीफ हो सकती है। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भूमि-भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोर्ट-कचहरी से जुड़े विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ दर्शन अथवा किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग बनेंगे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के कारण आपका मन शांत रहेगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। निजी रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। इस दौरान विवाहित लोगों का संतान सुख से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। लव लाइफ भी शानदार रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें।
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के काम समय पर पूरे होंगे, जिससे उनके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे तो आपको कोई नौकरी से जुड़ा अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह कोई बड़ी डील को अंजाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। आपको सप्ताह की शुरुआत में ही बड़ा आर्थिक लाभ होगा। हाल-फिलहाल में हुई लोगों से मुलाकात का आप पूरा फायदा उठाएंगे। प्रभावी लोगों की मदद से आप कोई बड़ा कार्य पूरा करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह करियर-कारोबार में मिलने वाली सफलता से आपकी साख में वृद्धि होगी। आपका कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न होगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी।
उपाय : प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर-परिवार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर जूझना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि-भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस संबंध में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। जिसे निबटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी समस्याओं को एक-एक करके शांत मन से समझदारी के साथ सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने पर में कामयाब रहते हैं तो आप सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सभी चीजों को पटरी पर आता हुआ देख पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस बात का ध्यान व्यवसाय से जुड़े लोगों को खूब रखना होगा अन्यथा उन्हें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने आफिस में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। हालांकि आपको खुद की सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिनाई लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा समझदारी के साथ लेना होगा। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में बेहद सावधानी के साथ काम करना होगा क्योंकि आपके विरोधी आपके लिए षडयंत्र रच सकते हैं। ऐसे में अपने किसी भी काम को दूसरे के भरोसे न छोड़े और किसी भी योजना को पूरा करने से खुलासा करने से बचें। नौकरीपेशा लोगों केा इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से कम सहयोग प्राप्त हो पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप भूमि या भवन के क्रय-विक्रय के लिए प्रयासरत थे तो आपकी इस कामना में कुछेक बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान आपको आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ सकता है। इस दौरान जेब से ज्यादा खर्च करने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में बने रहने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार से जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होंगे लेकिन उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत-मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर मददगार साबित होगा। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर घर-परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन होने की आशंका है। ऐसे में पारिवारिक सुख-शांति को बनाए रखने के लिए किसी भी छोटी-मोटी बात को तूल न दें और कोई भी बड़ा फैसला लेते समय दूसरों की भावनाओं की अनदेखी न करें। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंताका बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान उन लोगों को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो विदेश में अपना करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको अपनी पार्टी या जनता के बीच पैठ बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जो भविष्य में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान भी उन्हें धन का लेन-देन एवं उसका निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सुख वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें और अपने व्यस्ततम जीवन से उसके लिए भी कुछ समय निकालें।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपकी कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को तय समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस सप्ताह उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में रोजी-रोजगार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाली रहेगी। इस सप्ताह आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ आदि में बीतेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। रिश्ते-नातों के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके शुभचिंतक आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको किसी मित्र विशेष की मदद से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता-पिता का विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन में मनचाही प्रगति की कामना को पूरा करने में आपका जीवनसाथी काफी मददगार साबित होगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी स्लोगन हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने या फिर अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की गलती करने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने -बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह आपको धन खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको बाद में उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। इस सप्ताह कुछेक घरेलू परेशानियों को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। नौकरीपेशा लोग अपनी आय को बढ़ाने को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको किसी योजना में धन निवेश करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और रिस्क लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि-भवन से जुड़े विवाद को सुलह-समझौते के जरिए सुलझाना बेहतर रहेगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें। कठिन समय में जीवनसाथी परछाईं की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
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