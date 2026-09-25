मृत्यु तिथि नहीं मालूम तो किस दिन कर सकते हैं परिजन का तर्पण व श्राद्ध, जानिए क्या कहता है शास्त्र

Pitru Paksha : भाद्रपद पूर्णिमा पर 26 सितंबर को पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितंबर से शुरु होगा। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन विशेष रूप से उन मृत लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 10 अक्टूबर को रहेगी। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने के साथ ही पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया भी शुरु हो जाएगी। इसे पितरों का ऋण चुकाने का अवसर बताया जाता है। खास बात यह है कि जिन्हें अपने किसी परिजन की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है वे भी उनके निमित्त श्राद्ध तथा तर्पण आदि कर सकते हैं।